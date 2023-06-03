Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de Klasik Otomobil Festivali Düzenlendi

İzmir'de Klasik Otomobil Festivali Düzenlendi

Otomobil Haberleri

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Buca Belediyesi işbirliğiyle "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi. Buca Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kentlerden getirilen 130 klasik otomobil yer aldı.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Buca Belediyesi işbirliğiyle "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi.

Buca Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kentlerden getirilen 130 klasik otomobil yer aldı.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Engin Turşak, uzun süredir bu organizasyonu düzenleyemediklerini, bugün ise yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Turşak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival yarın saat 20.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Otomobil

Buca Belediyesi İzmir Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title