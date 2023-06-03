İzmir'de Klasik Otomobil Festivali Düzenlendi

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Buca Belediyesi işbirliğiyle "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi. Buca Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kentlerden getirilen 130 klasik otomobil yer aldı.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Buca Belediyesi işbirliğiyle "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi.

Buca Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kentlerden getirilen 130 klasik otomobil yer aldı.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Engin Turşak, uzun süredir bu organizasyonu düzenleyemediklerini, bugün ise yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Turşak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival yarın saat 20.00'ye kadar sürecek.