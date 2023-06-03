İzmir'de Klasik Otomobil Festivali Başladı

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) ve Buca Belediyesi desteği ile düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, Buca Gölet'te başladı. Fuardaki klasik otomobiller, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) ve Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR'ın desteği ile gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali, Buca Gölet'te ziyaretçilere açıldı. Yaklaşık 130 klasik otomobilin katıldığı, halka açık ve ücretsiz olan şölende, birbirinden özel otomobiller sergilendi. Yediden yetmişe her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çeken otomobillerin yer aldığı şölen, yarın saat 20.00'ye kadar açık olacak.

Özellikle yaş almış vatandaşlar ilgi gösterdi

Pandemi ve depremlerden dolayı uzun süredir bu organizayonu düzenleyemediklerini, bugün ise yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) Başkanı Engin Turşak, fuara yoğun ilgi olduğunu belirtti. Turşak, "Yaklaşık 6 yıldır pandemi ve depremlerden dolayı böyle bir birliktelik yapamamıştık. Bir tanışma birlikte olmak amacıyla şölen düzenledik. İzmir ve şehir dışından bir çok klasik otomobil tutkunu geldi. Konya, Ankara, İstanbul, Adana, Kayseri, Bursa ve Mersin'den geldiler. Şölen sonunda katılımcılara plaket, ve güzel bir araba seçip ödül vereceğiz. Katılım gayet iyi görünüyor. Ziyaretçiler de ilgiyle takip ediyor. Gelenler otomobilleri görüp geçmişte kullandıkları veya gördükleri otomobilleri görünce duygulanıyorlar. Yaş almış vatandaşlar özellikle ilgiyle otomobilleri inceleyip geçmişe dönüyorlar" diye konuştu. - İZMİR