İzmir'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

İzmir'de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

Bornova'da bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Vatandaşlar camilerde ve çevrelerinde yatsı namazını bekledi. İftarın ardından çok sayıda vatandaş aileleriyle camilere akın etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar, bol bol dua etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ise Kadir Gecesi Özel programı düzenledi. İlahiler okundu, dualar edildi. Çocuklar için özel etkinliklerin de düzenlendiği programda, geleneksel Osmanlı şerbeti ikramı gerçekleşti. - İZMİR