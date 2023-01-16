İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

İZMİR'DE KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. İzmir'in Buca ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.