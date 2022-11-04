4 Kasım tarihinde sabah saatlerinde İzmir ve çevre illerde hissedilen sarsıntı birçok kişiye panik ve korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan anların ardından İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Dün gece deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

İzmir'de yaşanan sarsıntı ile birlikte birçok kişi depremin boyutunu merak ediyor ve arama motorları üzerinden İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu araştırıyor. İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem yaşamı olumsuz etkiledi. Peki, İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Dün gece deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." Dedi.