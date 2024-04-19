Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir sarsıntıyı daha bildirdi. Ege Bölgesinde yaşanan deprem vatandaşları tedirgin etti. İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü merak ediliyor. İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU? Seferihisar'daki depremin büyüklüğü kaç? İşte ayrıntılar...

İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afad'ın aktardığı bilgiye göre deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 6,97 olarak belirlendi.