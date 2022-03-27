Güzel havayı fırsat bilen İzmirli vatandaşlar Kordonboyu'na akın etti

Kordonboyu'ndaki vatandaş yoğunluğu havadan görüntülendi

İZMİR - İzmir'de yükselmeye başlayan hava sıcaklıklarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Kordonboyu'na akın etti. Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürümeyi tercih ederken, bazıları da çimlerde oturarak sıcak havanın tadını çıkarttı.

Uzun bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, bu ortasından itibaren yükselişe geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. İzmir'in en gözde yerlerinden biri olan Kordonboyu'nda da yoğunluk yaşandı. Sıcaklıkların yükselmesini değerlendiren vatandaşlar, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya evcil hayvanlarıyla Kordon'a geldi. Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken, bazıları da çimlerde oturmayı tercih etti. Kimi vatandaşlar ise balık tutmak için oltalarını denize attı. Kordonboyu'nda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

"Havalar güneşli olunca mutlu oluyoruz"

Eşi ve kızıyla Kordon'a gelen Gökçen Bozkurt, "Eşim balık tutmaya gitti, biz de kızımla birlikte vakit geçirelim dedik. Havalar güneşli olunca mutlu oluyoruz. Kordon'da da güzel bir aktivite oluyor, çimlere oturuyoruz. Havaların soğuk olmasından dolayı sıkılmıştık. Artık baharın geldiğini düşünüyoruz" dedi.

"Yaz havasının ilk belirtileri var"

Ailesi ve köpeğiyle birlikte gezen vatandaşlardan Serkan Ekim ise "Uzun bir süredir havalar soğuktu. Şu an ise tamamen bir yaz havasının ilk belirtileri var. Biz de dışarı çıktık hep birlikte. Ailecek geziyoruz. Köpeğimiz Tarçın'ı da dışarı çıkardık. Günümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.