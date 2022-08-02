İzmir'de gezilecek yerler, İzmir'de ziyaret edilmesi gereken tarihi ve turistik yerler

İzmir'de gezilecek yerlerin yanı sıra mutlaka buraları gezerken yapılması gereken etkinlikler de yer alıyor. İzmir'e giderek gezdiğiniz yerlerde boyoz yemeyi, çiğdemi, gevreği ve son zamanlarda oldukça popüler olan İzmir bombasını kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Sokaklarıyla, kordonuyla, kendine ait havasıyla İzmir'de gezilecek yerler listesinde yer alan mekânlara gelin bir göz atalım.

İZMİR'DE GEZİLECEK YERLER

Ülkemizde oldukça büyük önem taşıyan şehirlerden birisi olan İzmir, turizm anlamında da oldukça gelişmiş durumda. Haritadaki konumu sayesinde yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ege'nin incisi olan İzmir'de gezilecek yerler nerelerdir?

ÇEŞME

İzmir'in gözbebeği olan çeşme ilçesi, turizm bakımından oldukça popüler bir mekân. İçerisinde yel değirmenleri, çeşme kulesi, tekne turları, parti yerleri ve daha birçok farklı etkinliğe yer verilen Çeşme'de birbirinde farklı ve eşsiz yemek yerleri de bulabilmektesiniz. Özellikle de kumrucuları ile meşhur olan Çeşme'de mutlaka kumru yemenizi tavsiye ediyoruz.

ALAÇATI

Çeşme'de bulunan ve İzmir'e gittiğinizde kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerler arasına bulunan Alaçatı, yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça sık tercih ediliyor. Görenleri büyüleyen ve kendine aşık eden sokaklarında fotoğraf çekinerek, butik kafelerinde, restoranlarında mutlaka farklı lezzetleri denemelisiniz. Arnavut kaldırımlı yolları ve kendine has sokakları ile görenlerin büyülendiği Alaçatı'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

URLA

Tarihi bakımdan oldukça zengin olan Urla, kesinlikle İzmir'de ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı plajlara ev sahipliği yapan Urla, turistler tarafından oldukça sık tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Doğal güzelliklerinin hala korunması sayesinde oldukça ihtişamlı bir denize sahip olan Urla'yı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

KORDON

Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle kıyı boyunca denize karşı yürüyebileceğiniz bir cadde olan kordon, İzmir'de yaşayanların ve turistlerin popüler mekanlarından birisi olmuştur. İzmir'in en popüler yerlerinden birisi olan kordon, çimlerin, denizin, gökyüzünün renkleriyle adeta sizi büyüleyecektir.

KONAK YALI CAMİİ

İzmir'de konak meydanında yer alan Konak yalı camii, İzmir'e gittiğinizde kesinlikle ziyaret etmeniz gereken tarihi yerler arasında yer almakta. 18. Yüzyılda Osmanlı mimarisi ile inşa edilen bu camii, konak meydanında yer almakta.

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI

425 dönümlük alanda Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olarak hizmet veren İzmir doğal yaşam parkı, İzmir'de ailecek gezmek isteyen kişiler için vazgeçilmeyen duraklardan birisidir. İçerisinde yüzlerce farklı hayvanı barındıran ve onlar için hazırlanmış olan özel alanlarda yaşayan bu hayvanları mutlaka ziyaret etmelisiniz.

EFES ANTİK KENTİ

Efes antik kenti, İzmir'de mutlaka gezilmesi gereken tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Tarihi olarak gelen kişiler büyüleyen bir yapıya sahip olan Efes antik kentinin milattan önce 6000'li yılarda yapıldığı düşünülüyor. Ziyaretçilerine derin bir tarih gezisi yaptıran Efes antik kentini ziyaret etmenizi mutlaka öneriyoruz.