İzmir'de Emlak ve Kentsel Dönüşüm Fuarı Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen Rescon Expo-2. Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı Fuar İzmir'de açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi, inşaat ve gayrimenkul sektörüne daha fazla özen gösterilmesi, yapıların inşa süreçlerinin sürekli denetim altında tutulması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin çok iyi planlanarak yürütülmesi gerçeğini bizlere bir kez daha gösterdi" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesİ ev sahipliğinde inşaat ve emlak sektörü temsilcilerini bir araya getiren, Fuar İzmir A Hol'de düzenlenen Rescon Expo-2. Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı'nın açılış törenine oda, sektör temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve davetliler katıldı. Geçen yıla kıyasla bu yıl yüzde 20 oranında büyüyen, ilkinde 37 ülkeden ziyaretçi ağırlayan fuarda, bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ ve Belçika'dan uluslararası katılımcılar yer alıyor.

"SEKTÖRÜN TÜM BİLEŞENLERİ FUAR İZMİR'DE BİR ARAYA GELİYOR"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, "Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son olarak 6 Şubat'ta yaşadığımız ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi, inşaat ve gayrimenkul sektörüne daha fazla özen gösterilmesi, yapıların inşa süreçlerinin sürekli denetim altında tutulması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin çok iyi planlanarak yürütülmesi gerçeğini bizlere bir kez gösteriyor" dedi.

Yaklaşık 200'ün üstünde sektörü ilgilendiren, doğrudan 1,6 milyon, dolaylı olarak da 6 milyonun üstünde kişiye istihdam sağlayan bir sektörün söz konusu olduğunu belirten Suphi Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen bu fuar, sektörün tüm bileşenlerini Fuar İzmir'de bir araya getiriyor. Fuar, dünyada ve ülkemizde önemi her geçen gün artan emlak ve kentsel dönüşüm sektörünün ilgili paydaşlarını, önümüzdeki 3 gün boyunca bir araya getirecek."

RESCON EXPO'DA NELER VAR?

Rescon Expo'da, katılımcı firmalar konut, villa, rezidans ve toplu konut projeleri, emlak pazarlama kuruluşları ve arsa ofisleri, kooperatifler ve devre mülk şirketleri, ahşap ve çelik prefabrike konut üreticileri ve ithalatçıları, toplu konut ve kentsel dönüşüme müteahhitlik hizmeti veren firmalar, mimarlık ofisleri, mühendislik firmaları, yapı denetim firmaları, kamu kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerden oluşuyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, konut, iş yeri satın almak veya kiralamak isteyenler, gayrimenkul yatırım uzmanı, danışmanı kişi ile kuruluşlar ve iş insanlarının ziyaret edeceği Rescon Expo'yu, üç gün boyunca binlerce kişinin gezmesi bekleniyor. Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler de sektöre katkı sağlayacak. Ayrıca, ikili görüşmelerle ortaya çıkacak işbirlikleri de sektörünün ve bağlı sektörlerin geliştirilmesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlayacak.

Fuarla ilgili daha kapsamlı bilgiye ve etkinlik programına https://www.resconexpo.com.tr/tr adresinden ulaşılabilir.