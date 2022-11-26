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İzmir'de deprem oldu mu? İzmir deprem bekleniyor mu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika!

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İzmir'de deprem oldu mu? İzmir deprem bekleniyor mu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika!

26 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde İzmir, Gaziemir merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre şimdi deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? İzmir deprem bekleniyor mu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? Detayları haberimizde…

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İzmir'de 26 Kasım sabahı yaşanan 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar artçı depremleri hissetmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu? İzmir deprem bekleniyor mu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? Şimdi deprem mi oldu? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 26 Kasım saat 04.10'da İzmir, Gaziemir'de yerin 9.18 KM derinliğinde 3.2 şiddetinde deprem gerçekleşti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, saat 04.10'da AFAD verilerine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

İzmir'de deprem oldu mu? İzmir deprem bekleniyor mu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika!

İzmir'de 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem İzmir Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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