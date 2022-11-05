4 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde İzmir, Buca merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre şimdi deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem bekleniyor mu? Detayları haberimizde…

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Ege beşik gibi! 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremler korkuttu

İzmir'de 5 Kasım sabahı yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar artçı depremleri hissetmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu? İzmir deprem bekleniyor mu? Şimdi deprem mi oldu? İşte detaylar...

ŞİMDİ DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 5 Kasım saat 16.26'da İzmir, Buca'da yerin 9.97 KM derinliğinde 3.7 şiddetinde deprem gerçekleşti.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

İZMİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.