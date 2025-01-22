Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi

İzmir'de deprem oldu mu 22 Ocak Çarşamba?

İzmir'de deprem oldu mu 22 Ocak Çarşamba?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afad ve Kandilli Rasathanesi 22 Ocak Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bugün İzmir'de deprem mi oldu 22 Ocak Çarşamba SON DAKİKA?

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İzmir'de deprem oldu mu 22 Ocak Çarşamba?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

İzmir'de deprem oldu mu 22 Ocak Çarşamba?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi. Deprem İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
img

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
img

Devlet düşük bedelle araç satıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.