İzmir'de deprem oldu mu 22 Ocak Çarşamba?

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi. Deprem İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.