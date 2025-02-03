Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

İsrail, Suriye'ye iyice yerleşiyor! İşgalde bir adım öteye geçtiler

İzmir'de deprem olacak mı, DENİZ ÇEKİLMESİ ne anlama gelir (EGE DEPREMLERİ)?

İzmir'de deprem olacak mı, DENİZ ÇEKİLMESİ ne anlama gelir (EGE DEPREMLERİ)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400'den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Endişe yaratan depremlerin ardında İzmir'de deniz çekilmeye başladı. İzmir'de deprem olacak mı, DENİZ ÇEKİLMESİ ne anlama gelir?

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda", "Bayraklı ve Çesme'de denizler çekildi baya", "Yine mi Allah'a bırakıyoruz işimizi", "Ay ve güneş çekimi... Normal şeyler" şeklinde yorumlar yapıldı. İzmir'de deprem olacak mı, DENİZ ÇEKİLMESİ ne anlama gelir?

GÖRÜNTÜ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda", "Bayraklı ve Çesme'de denizler çekildi baya", "Yine mi Allah'a bırakıyoruz işimizi", "Ay ve güneş çekimi... Normal şeyler" şeklinde yorumlar yapıldı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre, saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Maç golle başladı! Tempo inanılmaz
img

"Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar"
img

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Canlı anlatım! Maç golle başladı

Maç golle başladı! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.