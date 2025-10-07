İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

7 Ekim sabahı İzmir'de kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Şehir genelinde panik yaratan bu deprem, vatandaşların sosyal medyada paylaşım yapmasına ve olayın gündemde üst sıralara taşınmasına neden oldu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Son dakika! 7 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İzmir depremine dair detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri sürekli olarak takip ediyor. Özellikle hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi sitesinden deprem bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Türkiye'deki deprem aktivitelerini 7/24 izliyor. Kurum, verilerini hızlı ve güvenilir şekilde paylaşmanın yanı sıra, halkın deprem farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler ve tatbikatlar düzenliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ

7 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU? - İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 7 Ekim sabah saatlerinde İzmir'de kısa süreli bir deprem meydana geldi. Her iki kurum da depremle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşırken, vatandaşların olası afetlere karşı hazırlıklı olması için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.