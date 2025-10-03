İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir, sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Şehrin birçok semtinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açarken, vatandaşlar yaşadıkları anları sosyal medyada paylaşarak gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İzmir'de deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İzmir depremine dair detaylar haberimizde...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan depremleri kesintisiz takip ediyor ve bilgileri kamuoyuyla anlık olarak paylaşıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesinden güncel verilere ve son depremlerin detaylarına kolayca ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de, Türkiye'deki sismik hareketleri 7/24 izleyerek elde ettiği bilgileri hızlı ve güvenilir şekilde paylaşıyor. Kurum ayrıca, halkın deprem farkındalığını artırmak amacıyla seminerler, eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek, olası afetlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlıyor.

3 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU? - İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sabah saatlerinde İzmir'de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Her iki kurum da yalnızca deprem verisi sağlamakla kalmayıp, halkın afet bilincini geliştirmek ve güvenli davranışlar kazandırmak için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.