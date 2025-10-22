Haberler

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Son dakika bilgilerine göre, İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem hissedildi. 22 Ekim sabahında gerçekleşen bu sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Resmi kurumlarca detaylı açıklamalar henüz paylaşılmamış olsa da, vatandaşlar yaşanan bu olayın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, İzmir'de deprem oldu mu? 22 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

Sabahın erken saatlerinde hissedilen hafif şiddetli deprem, sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından gündeme taşındı. İzmir'de deprem olup olmadığı ve depremin merkez üssünün neresi olduğu yönündeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 22 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Güncel Kandilli Rasathane verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak kayıt altına alıyor. 22 Ekim sabahı İzmir'de hissedilen depremle ilgili ilk veriler Kandilli'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Paylaşılan bu verilere göre depremin büyüklüğü, yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve merkez üssü bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Kandilli'nin sistemi üzerinden anlık veriler güncellenmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak takip ederek resmi platformlarında yayımlıyor. 22 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen sarsıntıyla ilgili bilgiler, AFAD'ın "Son Depremler" sayfasında yer aldı. Depremin şiddeti, saati, derinliği ve koordinatları gibi teknik detaylara bu sayfa üzerinden erişilebiliyor. Şu ana kadar AFAD tarafından can ya da mal kaybına ilişkin bir olumsuzluk rapor edilmedi.

22 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre, 22 Ekim sabahında İzmir'de hafif şiddette bir yer sarsıntısı meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in çevresindeki bölgelerden biri olduğu, büyüklüğünün ise düşük seviyelerde ölçüldüğü ifade edildi. Uzmanlar, bu tür küçük çaplı depremlerin olağan olduğunu ancak artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını önerdi. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini ve resmi açıklamaların güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
