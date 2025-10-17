İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

17 Ekim sabahı yaşanan ve İzmir'de hissedilen hafif şiddetteki deprem, bölge halkında anlık paniğe yol açtı. Sosyal medya platformlarında birçok kişi, yaşadıkları sarsıntıyı aktararak konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, sabah saatlerinde gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ekim İzmir'de deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti? İşte detaylar...

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, ülke genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. 17 Ekim sabahında İzmir'de hissedilen sarsıntının ardından, vatandaşlar Kandilli'nin resmi internet sitesinden en güncel verileri sorgulamaya başladı. İlk tespitlere göre, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve yerin ne kadar derinliğinde gerçekleştiği bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'de meydana gelen tüm depremleri 7/24 izleyerek kamuoyuna anlık bilgi sağlıyor. Sadece deprem bilgileriyle sınırlı kalmayan Afad, aynı zamanda toplumun afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar da yürütüyor. 17 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen sarsıntıya dair en güncel bilgiler, AFAD'ın "Son Depremler" sayfasında yayımlandı.

17 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre, 17 Ekim sabahında İzmir'de hafif şiddette bir yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili bilgiler her iki kurumun internet siteleri üzerinden duyuruldu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, deprem sonrası yaşanabilecek artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyarıyor.