İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

14 Ekim sabahı İzmir'de hissedilen hafif bir sarsıntı, kısa süreli bir panik yarattı. Sosyal medya platformlarında birçok kişi depremi hissettiklerini paylaşarak gündeme taşıdı. Peki, gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Kandilli Rasathane verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki deprem aktivitelerini anlık olarak izliyor. İzmir'deki sarsıntının ardından birçok vatandaş, Kandilli'nin resmi web sitesine yönelerek detaylı bilgilere ulaşmaya çalıştı. İlk gelen verilerde depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik bilgiler sistemde yayımlanıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketleri 7/24 takip ediyor. AFAD yalnızca deprem verilerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşları afetlere hazırlıklı olma konusunda bilgilendiriyor. 14 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremle ilgili son dakika bilgileri, AFAD'ın "Son Depremler" sayfasından takip edilebiliyor.

14 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, 14 Ekim sabah saatlerinde İzmir'de kısa süreli bir deprem hissedildi. Sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler her iki kurumun internet sitelerinde yayınlanmış durumda. Yetkililer, şu an için herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirirken, vatandaşları muhtemel artçı depremler konusunda tedbirli olmaya çağırdı.