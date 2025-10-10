İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

Son dakika gelişmesine göre, İzmir'de 10 Ekim sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar merak konusu oldu. Vatandaşlar, "İzmir'de deprem mi oldu?, 10 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son bilgiler…

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sismik hareketleri anlık olarak izliyor. İzmir'de hissedilen depremin ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde kurulu sismograf ağı sayesinde elde ettiği verileri düzenli olarak güncelliyor ve olası artçı sarsıntılar hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da ülke genelinde yaşanan tüm sismik aktiviteleri 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyor. Kurum, hem anlık deprem verilerini vatandaşlarla paylaşıyor hem de toplumsal afet farkındalığını artırmak için tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri yürütüyor.

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan "Son Depremler" sayfası, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremlerin büyüklük, saat ve konum bilgilerini anlık olarak yayınlıyor. İzmir'deki depremle ilgili en doğru bilgilere de bu platform üzerinden ulaşmak mümkün.

KANDİLLİ SON DEPREM VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

10 EKİM İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 Ekim sabahı İzmir'de kısa süreli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili veriler kurumların resmi sayfalarında paylaşıldı.

Yetkililer, yalnızca deprem verilerini duyurmakla kalmayarak vatandaşları afet bilinci ve hazırlık konusunda dikkatli olmaya çağırdı.