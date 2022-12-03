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İzmir'de deprem mi oldu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 3 Aralık Cumartesi Son Dakika!

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İzmir'de deprem mi oldu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 3 Aralık Cumartesi Son Dakika!

3 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, birçok kişi tarafından İzmir'de deprem mi oldu? Sorusunun araştırılmasına sebep oldu. Vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? Sorularını merak ediyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 3 Aralık Cumartesi Son Dakika! Son dakika İzmir deprem haberleri...

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde depremDüzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İzmir'de deprem büyüklüğü ne kadar? Soruları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 3.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Peki, Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Şimdi İzmir'de deprem mi oldu? 3 Aralık Cumartesi Son Dakika!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 3 Aralık saat 13:51'de Datça, Muğla'da yerin 3,73 KM derinliğinde 3,8 şiddetinde deprem gerçekleşti.

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

İzmir'de 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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