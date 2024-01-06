İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Ocak İzmir'de nerede deprem oldu?

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İZMİR'DEDEPREM Mİ OLDU?

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen depremin ardından bugün saat 14:53'te İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

İZMİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.