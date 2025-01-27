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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir Çeşme deprem mi oldu SON DAKİKA!

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir Çeşme deprem mi oldu SON DAKİKA!
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27 Ocak'ta Türkiye'de gerçekleşen depremlerle ilgili veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntıları arama motorlarında 'bugün deprem mi oldu?' sorusuyla araştırıyorlar. Deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 27 Ocak Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ocak İzmir'de deprem mi oldu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir Çeşme'de 3.6 şiddetinde deprem meyana geldi .Deprem saati 8.06 olarak kaydedildi.

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir Çeşme deprem mi oldu SON DAKİKA!

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir Çeşme deprem mi oldu SON DAKİKA!

Detaylar geliyor....

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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