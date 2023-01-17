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İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

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İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

İZMİR'DE KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi İzmir Gündem Güncel Haberler

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