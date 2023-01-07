Meydana gelen sarsıntılar nedeniyle depremin kaynağını merak eden vatandaşlar, İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Sorularına yanıt arıyorlar. Bu nedenle İzmir'de deprem mi oldu? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ocak 2023 AFAD son depremler!

İzmir'de deprem mi oldu? Sorusu, depreme ilişkin en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinde İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Sorularının araştırılmasına neden oldu. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ocak 2023 AFAD son depremler!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından sağlanmakta olan verilere göre, 7 Ocak 2023 tarihinde Midilli Adası (Ege Denizi) merkezli olmak üzere 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden hissedildi ve paniğe sebep oldu. Buna göre İzmir'de hissedilmekte olan sarsıntı, İzmir'de gerçekleşmedi.

4.8 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.