İzmir'de deprem mi oldu? 4 Kasım İzmir deprem mi oldu? İzmir depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29 sularında Ege Bölgesi'nde hissedilen depremin ardından vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise İzmir'de deprem mi oldu? 18 Ekim İzmir deprem mi oldu? sorularına yanıt arıyor. İzmir depremi nerede oldu?

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İzmir'de deprem mi oldu? sorusu 4 Kasım tarihinde 03.29 civarında hissedilen sarsıntının ardından merak edildi. Vatandaşı korkutan sarsıntının ardından İzmir'de deprem mi oldu? sorusu merak edildi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Kasım İzmir deprem mi oldu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı İzmir'de 03.29 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.