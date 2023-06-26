İzmir deprem SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.6 şiddetinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından 26 Haziran saat 06:37'de İzmir'de deprem meydana geldiğini açıkladı.