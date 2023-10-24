İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ekim bugün SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ekim az önce deprem mi oldu?

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Salihli deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?