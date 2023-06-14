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Kandilli ve AFAD açıkladı: İzmir'de şimdi deprem mi oldu? Bugün son dakika nerede deprem oldu?

Kandilli ve AFAD açıkladı: İzmir'de şimdi deprem mi oldu? Bugün son dakika nerede deprem oldu?

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AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu? Sorusu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 10 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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İzmir'de 3,9 büyüklüğünde depremİzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem mi oldu, sorusuna yanıt aranıyor. 2023 son dakika nerede deprem oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 10 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kandilli ve AFAD açıkladı: İzmir'de şimdi deprem mi oldu? Bugün son dakika nerede deprem oldu?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kandilli ve AFAD açıkladı: İzmir'de şimdi deprem mi oldu? Bugün son dakika nerede deprem oldu?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bursa 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

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