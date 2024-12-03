Afad ve Kandilli Rasathanesi 3 Aralık Salı gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık İzmir'de deprem mi oldu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Saat 19.51'de Aydın'da deprem oldu. İşte detaylar...

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin açıkladığı veride, Germencik ilçesinde Ritcher ölçeğine göre saat 19.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8.99 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Germencik (Aydın)

Tarih:2024-12-03

Saat:19:51:29 TSİ

Enlem:37.88278 N

Boylam:27.57667 E

Derinlik:8.99 km