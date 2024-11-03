İzmir'de deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Selanik şehri açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı denizin 6,45 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İzmir'de deprem mi oldu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'de depreme en yakın ilin Çanakkale olduğu belirtildi. Sarsıntının merkez üssünün Gökçeada'ya 218 kilometre olduğu kaydedildi.

Ege Denizi'nde, saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,45 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Selanik şehri açıkları olduğu belirtildi.

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