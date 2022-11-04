Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 4.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yaşanan korku nedeni ile birçok vatandaş İzmir'de deprem devam edecek mi? Sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin İzmir'de Artçı deprem olacak mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde deprem insanların tedirgin olmasına neden oldu. Bu nedenle gün içerisinde depremlerin devam edip, etmeyeceği merak konusu haline geldi. Bu sebeple İzmir'de deprem devam edecek mi? Sorusu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimizde merak edilen İzmir'de Artçı deprem olacak mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi? İşte detaylar..

İZMİR'DE DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

4.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.