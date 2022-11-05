Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesinde, gece saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Gerçekleşen depremin ardından birçok vatandaş İzmir'de deprem bekleniyor mu? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de artçı depremler devam edecek mi?

Profesörden İzmir depremi için endişelendiren uyarı: Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir

AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, İzmir'de hayatı durma noktasında getirdi. Birçok vatandaş panik ve stresli bir şekilde İzmir'de deprem bekleniyor mu? Ve İzmir'de artçı depremler devam edecek mi? sorularının cevabını arıyor. Merak edenler için İzmir'de deprem bekleniyor mu?sorusunu yanıtladık. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de artçı depremler devam edecek mi?

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğu söylenebilir. 4.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden günler geçmesine rağmen son depremler listesinde depremlerin devam ettiğini görmek mümkün. Aşağıda yer alan kısımda Kandilli rasathanesi tarafından belirlenen son depremleri görmektesiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ