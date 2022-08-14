AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ardından İzmir'de deprem bekleniyor mu? En son deprem ne zaman oldu? 2020 İzmir depremi ne zaman oldu? merak edildi.

İzmir'de deprem bekleniyor mu? AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ardından İzmir'de deprem bekleniyor mu? En son deprem ne zaman oldu? 2020 İzmir depremi ne zaman oldu? merak edildi. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bu sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremler, bölge halkında panik yarattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra bölgedeki gerilimin artçı deprem aktivitesiyle sürdüğünü belirtti. Sözbilir ayrıca "Bu faylar 5,7 ile 6,8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip" dedi.

"6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER ÜRETEBİLECEK GÜÇTE"

Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Bu faylar Gümüldür fayı ve Efes fayı ile bağlantılı. Her iki fay da diri fay sınıfında değerlendirilmelerine rağmen uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmiyordu. Bu faylar 5,7 ile 6,8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip." diye konuştu.

"2020 İZMRİ DEPREMİNİN DEVAMI NİTELİĞİNDE"

Sözbilir, merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgedeki gerilimin 10 bine varan artçı deprem aktivitesiyle sürdüğünü kaydederek, "Bu deprem de 30 Ekim 2020'deki depremin tetiklediği depremlerden." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah Kuşadası Körfezi açıklarında küçük çaplı çok sayıda deprem yaşanmasının da fayların birbirini tetiklemesinden kaynaklandığını dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, yaşanan tüm depremlerin, afet öncesi alınması gereken tedbirleri akıllara getirdiğini aktardı.

İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

YUNANİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 117 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

DEPREMİN ETKİLERİ

Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1688 İZMİR DEPREMİ

Koordinatlar: 38.4°K 26.9°D

Türkiye konumunda 1688 İzmir depremi, 10 Temmuz 1688 tarihinde gerçekleşti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sonuçları 16.000 ölü

1688 İzmir depremi 10 Temmuz yerel saat ile 12.59'da meydana geldi. 16.000 can kaybına yol açan ve tahmini olarak 7.0 Ms büyüklüğünde meydana gelen deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre en büyük şiddet X (Yoğun) olarak hissedildi.