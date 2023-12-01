İzmir'de deniz taşkınlarına istinat duvarıyla önlem geliyor

Tunç Soyer : "İstinat duvarı benzeri çalışmayı nerelerinde yapmamız lazım, üzerine çalışıyoruz"

"Deniz taşkını mağduru esnafımıza bu ay içinde ödeme yapacağız"

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kentte yaşanan deniz taşkınına değinerek, "Aralık ayı içinde esnafın hasarlarını gidermeye yönelik ödemeleri yapmış olacağız" dedi. Mavişehir'de yaşanan deniz taşkınlarının önünde istinat duvarıyla geçildiği, diğer taşan noktalar içinde bu konu üzerinde çalışıldığını ifade eden Soyer, "Bu istinat duvarı benzeri bir çalışmayı İzmir'in nerelerinde yapmamız lazım, İzmir'in başka hangi sahillerinde benzer tehditler var, bu konudaki önlemler üzerine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun 122'nci toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde yapıldı. Oturumda kentte yaşanan deniz taşkını gündeme geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Kısacık, taşkınla ilgili bilimsel sunum yaparak kurul üyelerini aydınlattı. Ardından İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Dönem Başkanı Mehmet Ali Kasalı tarafından üyelerin önerileri dinlendi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentte yürüttüğü raylı sistem yatırımları da gündeme geldi.

"680'in üzerinde esnafımızın mağduriyeti var"

Yaşanan deniz taşkını hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Geçen 5 yıl içinde daha ne felaket yaşayabiliriz diye düşündüğümde artık aklıma başka bir şey gelmiyor. Son denizin kabarması da hiç beklemediğimiz bir başka felaketti. Hızlı aksiyon alabildik. Hasar tespitlerini tamamlıyoruz. 680'in üzerinde esnafımızın mağduriyeti var. Bunlarla ilgili meclis kararını aldık. Aralık ayı içinde de hasarlarını gidermeye yönelik ödemelerini yapmış olacağız. Kısacası üzerimize düşen neyse bu mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

"Mavişehir'de deniz taşmasının önüne geçebildiğimizi gördük"

Mavişehir'de hayata geçirilen kıyı çalışması kapsamındaki tedbirleri örnek gösteren Başkan Soyer, "Mavişehir'de 3 sene öncesine kadar senede 2-3 kez deniz taşması yaşanırdı. Orada o zaman 37 milyon liraya mal olan bir istinat duvarı yaptık. 4 metre suyun altına inen ve 2,2 kilometre uzunluğunda. Bunu da üstüne yaklaşık 160 santimetre kaya istinat duvarı olabilecek şekilde yapmıştık. Yaklaşık 3 senedir Mavişehir'de zaman zaman yaşanan su baskını, denizin taşması hadisesinin önüne geçebildiğimizi gördük" diye konuştu.

İzmir'in kıyılarında yürütülecek çalışmalara dair bilgi veren Başkan Soyer, "Bu istinat duvarı benzeri bir çalışmayı İzmir'in nerelerinde yapmamız lazım, İzmir'in başka hangi sahillerinde benzer tehditler var, bu konudaki önlemler üzerine çalışıyoruz. Bundan sonraki bir oturumda bu çalışmaların sonucunda vardığımız noktayı paylaşacağız" dedi.

Toplantıya katılan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Kısacık da, kentte yaşanan deniz taşkınına ilişkin konuşarak, İzmir'in mevcut kıyı çizgisi üzerinden bilgilendirmede bulundu. Hidrodinamik koşullara dikkat çeken Kısacık, kıyı koruma yapılarının önemine değindi. Kısacık yeni dönemde deniz taşkınlarıyla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi ve uyarılarda bulundu.

Öte tandan Tunç Soyer, kentteki raylı sistem projelerinden de bahsederek, "Ankara'dan onaylanmış olan sadece Örnekköy-Çiğli Tramvayı var. Kemalpaşa ile ilgili istedikleri değişiklikleri yapmış olmamıza rağmen henüz dönüş alamadık. Gaziemir-Karabağlar metrosuyla ilgili 2 senedir dönüş yok. Halbuki orada ciddi yol alındı. Projeleriyle, sondajlarıyla hepsi tamamlandı. Üçünde de bu noktadayız. Narlıdere Metrosunu 7 Şubat'ta, Çiğli Tramvayını 14 Şubat'ta açıyoruz. Buca Metrosu ile ilgili de inşaata başladığımızda 4 yıl bir süre öngörmüştük; ama daha önce bitirebileceğimize dair veri var elimizde. Zeminin yapısı itibariyle daha hızlı yürüyebiliyoruz. 2 TBM kullanarak yapacağımızı düşünmüşken üçüncüsünü de devreye almak mümkün oldu. 4 seneden önce tamamlamış olacağız. Günde 400 bin kişiyi taşıyabileceğiz. Bu 400 bin yolcu yılda 45 milyon euro civarında bir işletme getirisi anlamına geliyor. Tamamlayıp işletmeye aldığımızda işletme geliri elde ederken sağladığımız finansmanın geri ödemesi başlayacak. Kimsenin cebinden para çıkmadan, hiçbir vatandaşımızın cebinden para çıkmadan, Büyükşehir Belediyesi'ni hiçbir şekilde etkilemeden kendi kendine dönen, maliyetini karşılayan proje olacak" dedi.