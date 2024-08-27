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İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü?

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İzmir'de yaşanan trajik olayda bir baba, henüz belirlenemeyen bir nedenle çocuklarını öldürdü. Olayın detayları merak ediliyor. Babanın çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Olayda Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi. Peki, İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? Detaylar haberimizde...

İZMİR'DE BABA NEDEN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ?

İzmir'de bir baba 3 çocuğunu öldürdü, kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü?

BABA KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ MÜ? NE OLDU?

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

3-sayfa İzmir İzmir Baba İzmir Cinayet Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

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