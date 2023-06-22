İzmir'de canlı müzik sınırlandırması saatleri değişti

İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlamasıyla kapalı mekanlarda 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e aldı. Açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlendi. Düzenlemeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren turizm paydaşları, uygulamanın suistimal edilmemesi ve otel ile eğlence mekanlarının iç içe olduğu bölgede desibel sınırına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

İZMİR Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlamasıyla kapalı mekanlarda 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e aldı. Açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlendi. Düzenlemeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren turizm paydaşları, uygulamanın suistimal edilmemesi ve otel ile eğlence mekanlarının iç içe olduğu bölgede desibel sınırına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Pandemi sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki kararla ilgili İzmir'de düzenleme yapıldı. İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlaması ile birlikte kapalı mekanlarda 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e aldı. Açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyi turizmciler olumlu karşılarken, otel ve eğlence mekanlarının iç içe olduğu bölgelerde desibel sınırına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Düzenlemenin turizmin canlanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Çelikok, "İnsanlar gündüz geliyor, otele yerleşiyor. Daha sonra denize, plaja ve eğlenceye gidiyorlar. Akşam yemeğinden sonra da eğlenmek istiyorlar. Herkes otelde uyumaya gelmiyor. Çoğu eğlenmek için tatile geliyor. Bunun eğlence mekanlarına, esnafa, otellere faydası oluyor. Desibel sınırı aşılmadığı sürece yeni düzenleme turizm katkı sağlayacaktır. Kurallar dikkat edildiği sürece herkes kazanır ve güzel bir turizm sezonu geçiririz" diye konuştu.