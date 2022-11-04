İzmir'de bugün okullar tatil mi? sorusu gündemde. İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu nedenle vatandaşlar 4 Kasım İzmir'de okullar tatil olacak mı? sorusunu arama motorlarında arattı. Peki, İzmir'de bugün okullar tatil mi? 4 Kasım İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir Buca bugün okullar tatil mi edildi?

İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." dedi. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığını belirten İçişleri Bakan Soylu ise, 2 vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığını söyledi. İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

İzmir'de okulların tatil olmasıyla ilgili net bir resmi açıklama gelmedi.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

İZMİR DEPREM YARALI VAR MI?

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi. Şu ana kadar can kaybı bilgisi paylaşılmazken, iki vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı.