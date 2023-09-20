İzmir'de Babasının Vefatı Öncesi Evini Abisine Satmasını Şüpheli Bulan Kişinin Açtığı Davada Tapu İptali Kararı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan bir kişi, babasının vefatı öncesi evini abisine satmasını şüpheli bulduğu için tapu devrinin iptali için dava açtı. Mahkeme, davalının maddi gücünün olmadığını ve belgelerdeki farklılıkları tespit ederek tapu kaydının iptaline karar verdi.

İzmir'de babasının vefatı öncesi evini abisine satmasını şüpheli bulan kişinin açtığı davada mahkeme, tapu devrinin iptaline karar verdi.

Bornova ilçesinde yaşayan D.G'nin 2019 yılında vefat etmesinin ardından çocukları B.G. ile. D.G. miras paylaşımı konusunda anlaşamadı.

Babasının ölmeden 6 yıl önce kardeşi B.G'ye Bornova ilçesinde bulunan 4 katlı evi sattığını belirleyen D.G, bu işlemin mal kaçırma kastıyla yapıldığını belirterek, tapu devrinin iptali istemiyle avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla dava açtı.

12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, miras bırakanın taşınmazı satmayı gerektirecek maddi ihtiyacı olmadığı, davalının bakımını ve gözetimini gerektiren bir rahatsızlığı ya da düşkünlüğünün olmadığı, miras bırakanın davalıya duyduğu minnet çerçevesinde hareket ettiğinin de söylenemeyeceği belirtildi.

Mahkeme, davalının taşınmazı alabilecek maddi gücünün varlığının da ispatlanamadığını, resmi senetteki devir bedeliyle gayrimenkul satış sözleşmesi başlıklı belgedeki bedelin birbiriyle örtüşmediği ve bilirkişi raporu çerçevesinde misliyle fark olduğunun tespit edildiğini belirterek tapu kaydının iptaline karar verdi.

Avukat Öz, kardeşlerden birinin babasına ait taşınmazı satış yapılmış gibi gösterildiğini fark ettiklerini, mahkemenin de kendilerini haklı bulduğunu söyledi.

Bu tarz dosyalarda mahkemenin gerçek satış yoksa mutlaka tapu iptali yaptığını aktaran Öz, müvekkilinin babasından kalan mirasına kavuştuğunu sözlerine ekledi.