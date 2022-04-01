İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli - Haberler

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İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı - Genel
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İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İZMİR - İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 09.45 itibariyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği açıklandı.

İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

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İhlas Haber Ajansı / Genel

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