İzmir'de akaryakıt istasyonunda kadına çarpan araç sürücüsü kaçtı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, yıkamak için emaneten aldığı otomobille akaryakıt istasyonundaki kadın çalışana çarptı. Kadın çalışan metrelerce sürüklendi ve başına 7 dikiş atıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin yıkamak için emaneten aldığı otomobille akaryakıt istasyonundaki kadın çalışana çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce sürüklenen talihsiz kadının başına 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan Royal Dutch Shell akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı hortumla yerleri sulamakta oldukları esnada, istasyona gelen H.B.B., idaresindeki 35 BOJ 344 plakalı otomobil kadın çalışana çarptı. Erkek çalışan saniyelerle kendisini kurtarırken, Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.

Yaralı kadının başına 7 dikiş atıldı

İstasyon çalışanları hemen yaralı Mehtap M.'nin yardımına koşarken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi istasyon içerisinde yapılan yaralı kadın çalışan, ambulansa alınarak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap M.'nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi. Ayrıca Mehtap M.'nin sürücüden de şikayetçi olduğu belirtildi.

Feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; istasyona gelen aracın kadın çalışana çarptığı, erkek çalışanın saniyelerle kazadan kurtulduğu, savrulan kadının metrelerce sürüklendiği ve otomobilin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Yıkamak için aldığı araçla çarpıp kaçmış

Öte yandan, aracın bir başkası tarafından H.B.B.'ye yıkaması için emaneten verildiği ve yaşanan kazanın ardından aracı asıl kullanan şahsın otomobilde zarar olduğunu görmesi üzerine durumu emniyete giderek bildirdiği, şüpheli H.B.B.'nin de polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR