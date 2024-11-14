İzmir'de AIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuk kim, AIDS nasıl bulaştı?

Acı haber İzmir'den geldi. Kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi. Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir'de AIDS'ten ölen çocuk kim, AIDS nasıl bulaştı?

İZMİR'DE AIDS'TEN ÖLEN ÇOCUK KİM, AIDS NASIL BULAŞTI?

NTV Muhabiri Melike Şahin'in duyurduğu habere göre virüsün çocuğa, cinsel istismarla bulaştığı öğrenildi.

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini paylaştı.

AIDS nedir?

Cinsel yolla bulaşan hastalığın ilk 10 yıl kendini belli etmediği daha sonra ise kişide aşırı zayıflama ve halsizlikle ölüm yaşattığı ifade edildi. HIV pozitif olan kişilerin ilaç tedavisi ile uzun yıllar yaşayabildiği ancak tedavi olmayanların diğer bireylere de kan ve cinsel yolla virüsü bulaştırabildiği açıklandı. Uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde HIV pozitif hastalığının AIDS'e döneceğini açıkladı.