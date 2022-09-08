Çeşitli etkinlik, konser ve organizasyona ev sahipliği yapan İzmir Cumhuriyet Meydanı hakkında vatandaşlar, İzmir Cumhuriyet Meydanı nerede, haritadaki yeri neresidir? İzmir Cumhuriyet Meydanı hangi ilçede bulunuyor? merak ediyor. İşte detaylar...

İzmir'in en popüler meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın nerede olduğu merak ediliyor. Peki, İzmir Cumhuriyet Meydanı nerededir? İzmir Cumhuriyet Meydanı haritadaki yeri neresidir?

İZMİR CUMHURİYET MEYDANI NEREDE?

İzmir Cumhuriyet Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak ile Çankaya semtleri arasında yer alan, şehrin Konak Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'yla birlikte en önemli meydanlarından biridir.

Meydanda Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" komutunu simgeleyen Atatürk anıtı bulunmaktadır.

İzmir Cumhuriyet Meydanı haritadaki yeri:

İZMİR CUMHURİYET MEYDANI TARİHİ

13 Eylül 1922 tarihinde çıkan Büyük İzmir Yangını ile yanan İzmir'in savaştan sonra tekrar imar edilmesiyle kazandırılmıştır.

Meydandaki anıt İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya yaptırılmışsa da meydan ancak 1932'de dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz'un sayesinde bitirilmiştir.