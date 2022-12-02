Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde Cuma namazı vakitleri, farz olan ibadetini camide cemaatle birlikte eda etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saati kaç? Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İzmir, İstanbul ve Ankara'daCuma namazına gidecek vatandaşlarCuma namazı saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İzmir, İstanbul ve AnkaraCuma namazı vakitleri en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki ,İzmir Cuma namazı saati kaç? Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazını kimler kılabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022 İSTANBUL VE ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak. Başkent Ankara'da ise Cuma namazı saat 12:43'de kılınacak.

2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz

CUMA NAMAZINI KİMLER KILABİLİR?

Bir kimsenin cuma namazı kılmakla yükümlü olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir: Müslüman, akıllı ve bulûğ çağına gelmiş olmak.

Sağlıklı olmak: Cuma namazına gidemeyecek kadar kötürüm, felçli, engelli, özürlü ve hasta kimseler ile bunlara zorunlu olarak bakmak durumda olanlar, cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkanlar, yürüyemeyecek derecede yaşlı kimseler cuma namazı kılmakla yükümlü değillerdir.

Görme engelliler camiye gelebiliyorlarsa veya kendilerini camiye götürebilecek refakatçileri varsa cuma namazı kılmakla yükümlüdürler. (bk. Müslim, Mesâcid, 255; Ebu Dâvûd, Salât, 46)

Mukim olmak: Bir insana cuma namazının farz olabilmesi için, cuma namazı kılınan yerde ikamet ediyor olması gerekir. Dolayısıyla dinen yolcu sayılan kimselere (seferî) cuma namazı farz değildir. Bir insanın dinen misafir sayılabilmesi için Hanefî bilginlere göre 90 km uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak üzere gitmesi gerekir. Şafiîlere göre giriş ve çıkış günleri hariç üç gün kalmak üzere 90 km uzaklıkta bir yere giden kimse misafir sayılır.