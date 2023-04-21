Müslümanlar için bir bayram niteliği taşımakta olan Cuma gününün en büyük ibadetlerinden olan Cuma namazına katılmak isteyen birçok kişi tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılmaktadır. Peki, İzmir Cuma namazı saati! İzmir Cuma ezanı saat kaçta, ne zaman okunuyor? 21 Nisan ezanı saat kaçta okunuyor?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. 21 Nisan Cuma gününde İzmir Cuma ezanı saat kaçta okunuyor sorusu merak ediliyor. Yıl içerisinde saatleri farklılık göstermesi nedeniyle sürekli olarak değişen İzmir Cuma ezanı saat kaçta okunacak. Peki, İzmir Cuma namazı saati! İzmir Cuma ezanı saat kaçta, ne zaman okunuyor? 21 Nisan ezanı saat kaçta okunuyor?

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Bugün (21 Nisan) tarihinde İzmir için Cuma namazı saati 13:15'tedir. Buna göre 21 Nisan Cuma günü Cuma ezanı saat 13:15'te okunacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerine göre değişmekte olan namaz vakitlerini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul Cuma Saati: 13:08

Ankara Cuma Ezanı: 12:52

İzmir Cuma Namazı: 13:15

Adana Cuma Vakti: 12:43

Bursa Cuma Namazı Saat Kaçta: 13:08

Antalya Cuma Kaçta: 13:01

Konya Cuma Vakti Kaçta: 12:54

Diyarbakır Cuma Namazı Ne Zaman: 12.23

Eskişehir Cuma Namazı Kaçta: 13:02

Mersin Cuma Vakti Ne Zaman: 12:45