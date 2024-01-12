İzmir'de okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 12 Ocak Cuma İzmir cuma namaz saati!

İZMIR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

12 Ocak Cuma günü, İzmir için cuma namazı saati 13:24'dir. İstanbul için 12 Ocak Cuma saati 13:17'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 13:17

Ankara: 13:02

İzmir: 13:24

Bursa: 13:17

Adana: 12:52