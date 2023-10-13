Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 13 Ekim Cuma İzmir cuma namaz saati!

İzmir'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 13 Ekim Cuma İzmir cuma namaz saati!

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

13 Ekim Cuma günü, İzmir için cuma namazı saati 13:03'dir. İstanbul için 13 Ekim Cuma saati 12:56'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı saati: 12:56

Ankara Cuma namazı vakti: 12:40

İzmir Cuma namazı saati: 13:03

Adana Cuma namazı vakti: 12:30

Bursa Cuma namazı saati: 12:55

Antalya Cuma namazı saati: 12:49

Konya Cuma namazı vakti: 12:41

Diyarbakır Cuma namazı saati: 12:11

Eskişehir Cuma namazı saati: 13:49

Mersin Cuma namazı vakti: 12:33