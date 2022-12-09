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İzmir'da okunacak olan Cuma ezanı, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? 9 Aralık Cuma İzmir cuma namaz saati!

İZMIR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2022 9 Aralık Cuma günü, İzmir için cuma namazı saati 13:09'dur. Ankara için 9 Aralık Cuma saati 12:46'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

9 Aralık 2022 Cuma Ezan Vakitleri:

İSTANBUL: 13:01

ANKARA: 12:46

İZMİR: 13:09

ADANA: 12:36

BURSA: 13:01

ANTALYA: 12:54

İZMIR: 12:47

DİYARBAKIR: 12.16

ESKİŞEHİR: 12:55

MERSİN: 12:39