İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Aysun Çelikok'un kullandığı otomobil, diğer araçlara çarparak takla attı ve bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nda iki otomobile çarparak takla atıp bariyerlerin üzerine devrilen otomobilin sürücü hayatını kaybetti.
Aysun Çelikok'un kullandığı 34 GMT 835 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe mevkisinde 34 EPT 978 ve 26 RR 305 plakalı otomobillere çarptı, ardından takla atarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çelikok'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil