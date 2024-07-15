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İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

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İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü? İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızla müdahale etti. İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangıları çıkmaya devam ediyor. Dumanları fark eden çevredekiler, hemen ekiplere ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Peki, İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, ekipler hızla olay yerine sevk edildi. İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü?

İZMİR'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkiinde bulunan ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Dumanları fark eden çevredekiler, hemen ekiplere ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Orman Yangını Çeşme İzmir Doğa Gündem Yaşam Haberler

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