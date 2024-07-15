İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, ekipler hızla olay yerine sevk edildi. İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü?

İZMİR'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkiinde bulunan ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Dumanları fark eden çevredekiler, hemen ekiplere ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.