İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Seferlerine Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça, Mordoğan ve Urla'ya deniz yoluyla konforlu ve keyifli bir şekilde ulaşmak isteyen İzmirlilerin dört gözle beklediği vapur seferlerini başlatıyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz seferlerinin 24 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça, Mordoğan ve Urla'ya deniz yoluyla konforlu ve keyifli bir şekilde ulaşmak isteyen İzmirlilerin dört gözle beklediği vapur seferlerini başlatıyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz seferlerinin 24 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz seferlerine başlıyor. İzmirlilerin yazlık ilçelere deniz yoluyla ulaşımını sağlayacak seferler, 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren Foça, Urla ve Mordoğan'da başlayacak. 3 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek seferler hafta sonları ve resmi tatillerde yapılacak.

YAZ SEFERLERİNİN KALKIŞ SAATLERİ

Konak-Foça gemisi, 08.00'de Konak'tan hareket edip 10.05'de Foça'ya varacak. Dönüşte Foça'dan 19.00'da kalkıp 21.05'de Konak'a ulaşacak.

Karşıyaka-Konak-Urla gemisi, 08.20'de Karşıyaka'dan, 08.40'da Konak'tan kalkacak; 09.50'de Urla'ya varacak. Dönüşte Urla'dan 19.00'da kalkacak gemi, 20.10'da Konak'ta ve 20.30'da Karşıyaka'da olacak.

Karşıyaka-Konak-Mordoğan gemisi ise 08.10'da Karşıyaka'dan, 08.30'da Konak'tan hareket edip 10.10'da Mordoğan'a varacak. Dönüşte, 19.00'da Mordoğan'dan kalkıp yolcularını 20.40'ta Konak'a, 21.00'de Karşıyaka'ya ulaştıracak.

7 YAŞ ALTI ÜCRETSİZ

Karşıyaka-Konak-Mordoğan seferleri ile Konak-Foça seferlerinin ücreti tek yön 75 TL, Karşıyaka-Konak-Urla seferleri ise tek yön 50 TL olarak belirlendi. Yaz seferleri için önceden bilet satışı yapılmayacak. İskelelerde yaz seferleri için özel olarak ayrılmış turnikelerden "İzmirim Kart" ve temassız özellikli kredi kartı ile geçiş yapılacak. Gemilere en fazla 400 yolcu alınabilecek. Yaz seferlerinin özel sefer olması nedeniyle aktarma, serbest geçiş, personel kartı, serbest indirimli geçiş, 65 yaş ve üstü ücretsiz geçiş gibi indirimli, ücretsiz geçiş kartları geçerli olmayacak. 7 yaş altı çocuklar ebeveyni ile birlikte olmak kaydıyla seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.